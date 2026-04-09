Mouse: P.I. For Hire достигла 1,5 млн списков желаний. Стало известно точное время выхода

Mouse: PI For Hire может стать настоящим инди-хитом, особенно в свете вчерашнего взрывного трейлера. Недавно издатель PlaySide Publishing и разработчики из Fumi Games сообщили, что мультяшный шутер преодолел отметку в 1,5 миллиона добавлений в списки желаний.

Создатели также опубликовали удобную инфографику, сообщив точное время выхода. Игра станет доступна 16 апреля в 18:00 МСК для на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

MOUSE: P.I. For Hire — это мрачный, нуарный шутер от первого лица, вдохновлённый классическими мультфильмами 1930-х годов. Монохромный визуальный стиль, выполненный в технике рисованной анимации, и ретро-джазовый саундтрек созданы с использованием тех же техник, что и в ту эпоху. В роли частного детектива Джека Пеппера вы обнаружите, что коррумпированный город, полный преступников и опасностей, — это лишь начало того, что вас ждёт; Исследуйте город в стиле нуар, кишащий хорошо вооружёнными бандами, мафиозными группировками и персонажами из темной стороны, чтобы раскрыть секреты Маусбурга.