Mouse: P.I. For Hire, мультяшный шутер в стиле Диснея 1930-х годов, выйдет 28 октября

Mouse: P.I For Hire — стрелялка от первого лица, выполненная в стилистике мультфильмов Уолта Диснея 1930-х годов, — наконец-то обзавелась официальной датой выхода, причем релиз игры уже не за горами.

В ходе IGN Fall Fan Fest в сети был опубликован новый ролик, где не только показаны закулисные моменты работы над игрой, но и сообщается, что Mouse P.I For Hire появится в Steam уже 28 октября.

Позже, в еще не определённый срок, игра выйдет также на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.