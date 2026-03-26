Mouse: P.I. For Hire 16.04.2026
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Ретро
7.8 63 оценки

Mouse: P.I. for Hire набрала более 1,4 млн желаемых в Steam и готовится к релизу

butcher69 butcher69

Нуарный шутер Mouse: P.I. for Hire продолжает набирать популярность: разработчики сообщили, что игру уже добавили в список желаемого более 1,4 миллиона раз. В соцсетях команда поделилась подробностями о предстоящем релизе и планах на будущее.

Цифровые версии станут доступны 16 апреля, тогда как физические носители поступят в продажу только 10 июля. Предзаказы открыты на Steam, однако для PS5 и Switch их не будет, а вопрос с Xbox Series X|S пока остаётся нерешённым.

Разработчики подчеркнули, что пробной версии до релиза не будет: команда сосредоточена на завершении работы. Со временем проект планируют выпустить на PS4, Xbox One и первой Switch, но точные сроки пока не объявлены.

После релиза игроков ждёт сюжетное дополнение, которое не будет напрямую связано с основной историей. Игра оценена в 30 долларов, а прохождение обещает занять от 12 до 20 часов, что делает её компактным, но насыщенным приключением для любителей нуарного экшена.

Комментарии:  11
vertehwost

"список желаемого" Лохотрон для инвесторов, нам то че,про реальные продажи говорят не часто

Victor Crash

Гы гы ... если нет денуво то поиграю бесплатно потому что я нищук 🤣

Берегите тапки

Купил Deluxe. Тем более цена ниже всех регионах. Возможно скоро поправят.

Генерал Анатолий

100% есть способ накрутить эту статистику, так как неоднократно уже было доказано на практике, что после выхода игры обнаруживается огромная пропасть между заявленными цифрами в вишлистах и реальным онлайном и продажами игры (я понимаю, когда Resident Evil столько набирает, а это что за игра?)

K0t Felix

Шедевера не жду. а вполне хорошую игру

