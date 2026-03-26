Mouse: P.I. for Hire набрала более 1,4 млн желаемых в Steam и готовится к релизу

Нуарный шутер Mouse: P.I. for Hire продолжает набирать популярность: разработчики сообщили, что игру уже добавили в список желаемого более 1,4 миллиона раз. В соцсетях команда поделилась подробностями о предстоящем релизе и планах на будущее.
Цифровые версии станут доступны 16 апреля, тогда как физические носители поступят в продажу только 10 июля. Предзаказы открыты на Steam, однако для PS5 и Switch их не будет, а вопрос с Xbox Series X|S пока остаётся нерешённым.
Разработчики подчеркнули, что пробной версии до релиза не будет: команда сосредоточена на завершении работы. Со временем проект планируют выпустить на PS4, Xbox One и первой Switch, но точные сроки пока не объявлены.
После релиза игроков ждёт сюжетное дополнение, которое не будет напрямую связано с основной историей. Игра оценена в 30 долларов, а прохождение обещает занять от 12 до 20 часов, что делает её компактным, но насыщенным приключением для любителей нуарного экшена.
"список желаемого" Лохотрон для инвесторов, нам то че,про реальные продажи говорят не часто
Купил Deluxe. Тем более цена ниже всех регионах. Возможно скоро поправят.
100% есть способ накрутить эту статистику, так как неоднократно уже было доказано на практике, что после выхода игры обнаруживается огромная пропасть между заявленными цифрами в вишлистах и реальным онлайном и продажами игры (я понимаю, когда Resident Evil столько набирает, а это что за игра?)
Шедевера не жду. а вполне хорошую игру