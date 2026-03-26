Mouse: P.I. for Hire набрала более 1,4 млн желаемых в Steam и готовится к релизу

Нуарный шутер Mouse: P.I. for Hire продолжает набирать популярность: разработчики сообщили, что игру уже добавили в список желаемого более 1,4 миллиона раз. В соцсетях команда поделилась подробностями о предстоящем релизе и планах на будущее.

Цифровые версии станут доступны 16 апреля, тогда как физические носители поступят в продажу только 10 июля. Предзаказы открыты на Steam, однако для PS5 и Switch их не будет, а вопрос с Xbox Series X|S пока остаётся нерешённым.

Разработчики подчеркнули, что пробной версии до релиза не будет: команда сосредоточена на завершении работы. Со временем проект планируют выпустить на PS4, Xbox One и первой Switch, но точные сроки пока не объявлены.

После релиза игроков ждёт сюжетное дополнение, которое не будет напрямую связано с основной историей. Игра оценена в 30 долларов, а прохождение обещает занять от 12 до 20 часов, что делает её компактным, но насыщенным приключением для любителей нуарного экшена.