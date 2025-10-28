Mouse: P.I. For Hire - не просто шутер от первого лица. Польские разработчики раскрывают секреты грядущей игры

Mouse: P.I. For Hire — это предстоящий шутер от первого лица, который определённо выделяется благодаря своему художественному оформлению, отдающему дань уважения мультфильмам 1930-х годов. В новом видео разработчики из Fumi Games рассказали, почему этот шутер от первого лица достоин вашего внимания.

Разработчики не только рассказали, почему предстоящая игра заслуживает вашего внимания, но и представили ряд новых геймплейных кадров. Хотя по своей сути это шутер от первого лица, это не бумер-шутер, а режим будет меняться в зависимости от вашего местоположения в одном из 10 готовых биомов. Кроме того, был анонсирован ряд модификаторов и улучшений оружия, которые ещё больше улучшат игровой процесс.

Mouse: P.I. For Hire выйдет 19 марта 2026 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch и ПК.