MOUSE: P.I. For Hire получила хотфикс v1.0.1 - исправлены баги прогрессии и поведение врагов

Разработчики MOUSE: P.I. For Hire выпустили на Steam новый хотфикс версии 1.0.1, направленный на устранение ряда технических проблем, мешавших прохождению и стабильности игры. Обновление уже доступно и включает как исправления критических багов, так и улучшения поведения врагов и интерфейса.

Одной из ключевых проблем был графический сбой в уровне The Reel Deal, где отключённая дисторсия линз могла приводить к чёрному экрану и блокировке прогресса. Теперь ошибка устранена. Также исправлена коллизия в арене мини-босса Mouseburg Opera, из-за которой игроки могли застревать в окружении.

В локации Far Wetlands разработчики устранили логическую ошибку, из-за которой дверь «No Entry Yet» не открывалась после победы над всеми противниками. В Quagmire улучшен искусственный интеллект и навигация врагов — теперь они не застревают в дверях и геометрии уровня, вызывая блокировки прохождения.

Отдельно доработан финальный босс в The Reel Deal: изменены паттерны его движения для более корректного баланса боя. Также исправлена анимация броска динамита, которая теперь срабатывает стабильно.

Среди других изменений — правки локализации на упрощённый китайский, исправление бага, при котором враги с дробовиками иногда не наносили урон, а также восстановление пунктов «Выход в меню» и «Выход из игры» на портативных устройствах, включая ROG Ally и Xbox-платформы.

Разработчики поблагодарили игроков за обратную связь и пообещали продолжать оперативную поддержку проекта.