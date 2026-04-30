Mouse: P.I. For Hire получила хвалебный трейлер с положительными отзывами прессы

Fumi Games и PlaySide Studios отметили успешный запуск Mouse: P.I. For Hire захватывающим трейлером от критиков. В этом новом трейлере представлены лишь некоторые из рецензий на игру, в которых высоко оцениваются геймплей, художественное оформление, музыка, дизайн и всё остальное.

С рейтингом 81 балл на Metacritic и OpenCritic, Mouse: P.I. For Hire занимает лидирующие позиции в рейтингах рецензий как одна из самых высоко оценённых игр этого года. GameSpot назвал её «бесконечно очаровательной игрой, которая доставляет мне удовольствие», GameRant отметил, что игра «источает абсолютное очарование в своём сюжете и геймплее», а PC Gamer и Kotaku утверждают, что это один из лучших шутеров, в которые они играли за многие годы.

Mouse: P.I. For Hire также пользуется огромным успехом у игроков по всем направлениям: 95% оценок на Steam — исключительно положительные, 8,3 из 10 на Metacritic, 4,88 из 5 звёзд на PlayStation и 4,8 из 5 звёзд на Xbox. Такой положительный отклик помог игре подняться в чартах продаж, достигнув 2-го места в глобальном чарте продаж Steam и 2-го места в чарте eShop Nintendo Switch 2.