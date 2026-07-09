MOUSE: P.I. For Hire получила крупное обновление - теперь уровни можно пройти заново без потери прогресса

Разработчики MOUSE: P.I. For Hire выпустили крупнейшее на сегодняшний день обновление для PC-версии игры в Steam. Патч v1.2.1 добавляет долгожданную функцию повторного прохождения уровней, а также приносит десятки улучшений качества жизни, оптимизацию производительности и внушительный список исправлений.

Главным нововведением стала возможность заново проходить уже завершённые миссии через карту мира. Это позволит игрокам собрать пропущенные коллекционные предметы, завершить побочные задания и исследовать уровни без необходимости начинать прохождение с самого начала. После финальных титров пользователи автоматически попадают в HUB-зону, откуда открывается доступ к повторному прохождению.

Помимо этого, авторы реализовали поддержку неограниченной VRR, полную совместимость с ультраширокими и суперультраширокими мониторами, улучшили производительность, переработали колесо выбора оружия и систему переназначения кнопок, а также добавили инверсию горизонтальной оси камеры и ряд улучшений интерфейса.

Не менее масштабной оказалась работа над исправлением ошибок. Разработчики устранили множество проблем, связанных со стабильностью, сохранениями, прохождением, оружием, боссами, интерфейсом и коллизиями, включая несколько критических багов, способных полностью заблокировать дальнейший прогресс.

В студии поблагодарили игроков за поддержку MOUSE: P.I. For Hire и отметили, что это далеко не последнее обновление. Команда уже работает над следующими улучшениями и призывает следить за новостями проекта, особенно в преддверии выхода физического издания игры.