Mouse: P.I. For Hire получила новый кинематографический трейлер

Сегодня Fumi Games и PlaySide Studios выпустили кинематографический трейлер своего грядущего джазового шутера от первого лица Mouse: P.I. For Hire. В этом новом видеоролике, демонстрирующем игровой процесс, показана вступительная кат-сцена игры, в которой главный герой, Джек Пеппер, получает наводку на таинственную зацепку и получает своё первое дело.

Сохраняя верность чёрно-белой графике игры, каждая кат-сцена в Mouse: P.I. For Hire нарисована вручную, создавая поразительную винтажную эстетику. По мере того, как игроки проходят игру и ищут улики, эти кат-сцены будут появляться время от времени, предоставляя важный контекст и помогая продвигаться по сюжету о коррупции, похищениях и убийствах, разворачивающихся в городе Маусберг.

Mouse: P.I. For Hire выходит завтра, 16 апреля, на ПК в Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Журналисты уже успели опробовать игру и остались довольны.