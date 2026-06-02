Mouse: P.I. For Hire получила самый крупный патч с большим количеством правок

Для Mouse: P.I. For Hire вышел крупный патч v1.1.0. Разработчики добавили поддержку ультрашироких мониторов на ПК, улучшили производительность и оптимизацию, а также сделали фонарик полностью переназначаемым на всех платформах.

Обновление также переработало требования для ряда достижений — теперь они могут открыться автоматически у игроков, которые уже выполнили нужные условия ранее. Кроме того, авторы исправили ситуации, из-за которых можно было случайно пропустить важные гаджеты и способности вроде Double Jump, Grappling Tail и Portable Freezer.

Отдельное внимание уделили балансу финального босса уровня Curdsville: были скорректированы урон, тайминги атак, перезарядки и частота появления врагов. Также обновили расположение боеприпасов на уровнях и улучшили навигационные подсказки в Fart Harbor.

Патч исправляет множество багов и критических ошибок — от вылетов при смене оружия и загрузке сохранений до софтлоков в мини-играх и проблем с дверями на отдельных уровнях. Разработчики также устранили визуальные и звуковые баги, включая искажение звука в меню и невидимую взрывчатку D-Namite.