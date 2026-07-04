Mouse: P.I. for Hire получит профессиональную русскую локализацию от Mechanics VoiceOver

Mouse: P.I. for Hire с самого первого тизера привлёкла большое внимание людей из-за выразительной стилистики старых мультфильмов студии Disney и атмосферы нуарного детектива.
С первых дней продаж проект оказался очень качественным шутером старой школы, с отличной музыкой, геймплеем, кучей отсылок и хорошей историей.
Мимо такого было бы грешно пройти, так же решил и один наш давний подписчик, который полностью профинансировал русскую локализацию этого проекта, за что ему огромная благодарность от Mechanics VoiceOver и всех фанатов этой игры.
Mechanics VoiceOver заверяет, что приложит все усилия, чтобы игра заговорила на великом и могучем! (уже ведутся подготовительные работы, записаны несколько персонажей и ведется поиск актера на главную роль)
Не плохой бумер шутер. С приятной весьма визуальной составляющей. Временами сильно затянутый.
Кто откладывал из-за озвучки порадуются. Надеюсь акцент и юмор сохранят оригинала. Ибо много моментов есть даже с отсылками в разговорах и стиле.