Mouse: P.I. for Hire получит профессиональную русскую локализацию от Mechanics VoiceOver

Mouse: P.I. for Hire с самого первого тизера привлёкла большое внимание людей из-за выразительной стилистики старых мультфильмов студии Disney и атмосферы нуарного детектива.

С первых дней продаж проект оказался очень качественным шутером старой школы, с отличной музыкой, геймплеем, кучей отсылок и хорошей историей.

Мимо такого было бы грешно пройти, так же решил и один наш давний подписчик, который полностью профинансировал русскую локализацию этого проекта, за что ему огромная благодарность от Mechanics VoiceOver и всех фанатов этой игры.

Mechanics VoiceOver заверяет, что приложит все усилия, чтобы игра заговорила на великом и могучем! (уже ведутся подготовительные работы, записаны несколько персонажей и ведется поиск актера на главную роль)