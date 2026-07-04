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Mouse: P.I. For Hire 16.04.2026
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Ретро
7.6 182 оценки

Mouse: P.I. for Hire получит профессиональную русскую локализацию от Mechanics VoiceOver

MechanicsVoiceOver MechanicsVoiceOver

Mouse: P.I. for Hire с самого первого тизера привлёкла большое внимание людей из-за выразительной стилистики старых мультфильмов студии Disney и атмосферы нуарного детектива.

С первых дней продаж проект оказался очень качественным шутером старой школы, с отличной музыкой, геймплеем, кучей отсылок и хорошей историей.

Мимо такого было бы грешно пройти, так же решил и один наш давний подписчик, который полностью профинансировал русскую локализацию этого проекта, за что ему огромная благодарность от Mechanics VoiceOver и всех фанатов этой игры.

Mechanics VoiceOver заверяет, что приложит все усилия, чтобы игра заговорила на великом и могучем! (уже ведутся подготовительные работы, записаны несколько персонажей и ведется поиск актера на главную роль)

Трейлеры 19
9
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Fyrix

Не плохой бумер шутер. С приятной весьма визуальной составляющей. Временами сильно затянутый.
Кто откладывал из-за озвучки порадуются. Надеюсь акцент и юмор сохранят оригинала. Ибо много моментов есть даже с отсылками в разговорах и стиле.

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