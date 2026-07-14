MOUSE: P.I. For Hire привлекла более 1 миллиона игроков на всех платформах - по 50% на ПК и консолях

Общие продажи шутера от первого лица MOUSE: P.I. for Hire, вдохновлённого нуарными мультфильмами, превысили миллион копий, как объявили издатель Playstack и разработчик Fumi Games. Примерно 50 процентов продаж пришлось на консоли, а остальные 50 процентов — на ПК.

Достижение командой MOUSE: P.I. for Hire более миллиона игроков наполнило нас безмерной благодарностью и признательностью к нашему сообществу. Начавшись с простой концепции мультяшного шутера в стиле 1930-х годов, игра привлекла больше игроков, чем мы могли себе представить. Нашим приоритетом всегда были игроки, и мы невероятно усердно работали над достижением этой цели как на протяжении всей разработки игры, так и после её запуска. Благодаря недавнему крупному обновлению, представляющему функцию «Пересмотр уровней», выпуску физических изданий, а также предстоящему сюжетному загружаемому контенту, мы надеемся, что игроки с нетерпением ждут всего, что связано с MOUSE: P.I. for Hire. Это история, созданная вручную из чернил, пота и упорных мечтаний. От всего сердца благодарим вас за поддержку!

MOUSE: P.I. for Hire вышла для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК в Steam и Microsoft Store 16 апреля, а на PlayStation 4, Xbox One и Switch она появится позже. Физическое издание игры вышло для PlayStation 5 и Switch 2 10 июля.