Mouse: P.I. For Hire удачно стартовала в Steam - 10 тыс игроков и 96% положительных отзывов

MOUSE: P.I. For Hire от Fumi Games вышла на ПК. Инди-игра, сочетающая в себе мультяшное насилие, вдохновлённое классическими мультфильмами 1930-х годов, и геймплей, взятый прямо из шутера в стиле bullet hell, наконец-то доступна для покупки в Steam.

Игра ещё до релиза вызвала огромный ажиотаж перед запуском, собрав более 1,7 миллиона добавлений в список желаний и хороший оценки от прессы. Теперь же это подтверждается хорошим приёмом в Steam. На релизе мультяшный шутер привлёк 10 тыс игроков онлайн, что совсем неплохо для такой игры, и крайне положительный рейтинг (из 1261 отзывов 96% оказались положительными).