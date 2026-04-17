Mouse: P.I. For Hire удачно стартовала в Steam - 10 тыс игроков и 96% положительных отзывов

MOUSE: P.I. For Hire от Fumi Games вышла на ПК. Инди-игра, сочетающая в себе мультяшное насилие, вдохновлённое классическими мультфильмами 1930-х годов, и геймплей, взятый прямо из шутера в стиле bullet hell, наконец-то доступна для покупки в Steam.
Игра ещё до релиза вызвала огромный ажиотаж перед запуском, собрав более 1,7 миллиона добавлений в список желаний и хороший оценки от прессы. Теперь же это подтверждается хорошим приёмом в Steam. На релизе мультяшный шутер привлёк 10 тыс игроков онлайн, что совсем неплохо для такой игры, и крайне положительный рейтинг (из 1261 отзывов 96% оказались положительными).
На торрентах наоборот честное мнение пишут, что получился скучный кал
Типичный онлайн игры, собравшей 1.5+ миллиона добавлений в вишлист
Поиграл вчера часа 3, в начале прям скукотория, как добавили возможность апгрейдит пушки стало интереснее играть. Чб на самом деле все портит, лучше бы сделали как в капхэд графику с возможностью врубать чб кто хочет. Ну и импакт от оружия очень вялый+отсутствует какая либо физика, если можно было бы например разносить всякие столы, автоматы итд было бы интереснее. Короче если добавили бы все вышесказанное, то получилось бы действительно годно, ну а так проходняк