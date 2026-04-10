Mouse: P.I. For Hire 16.04.2026
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Ретро
7.7 66 оценок

Mouse: PI For Hire: стали известны системные требования для ПК и режимы консольных версий

monk70 monk70

Компании Fumi Games и PlaySide Studios представили требования к ПК для игры MOUSE: PI For Hire, чтобы вы могли в полной мере насладиться ею в разрешениях 1080p, 1440p и 4K, а также характеристики (разрешение и FPS) для консолей и портативных устройств, таких как Steam Deck и Xbox Ally (X), где игра станет доступна 16 апреля.

Системные требования

Минимальные (1080p / 60 к/с, средние)

  • ОС: Windows 10 (64-bit)
  • Процессор: Intel i5-9500 / Ryzen 3400
  • Видеокарта: GeForce 1060 / Radeon RX 580
  • ОЗУ: 12 ГБ
  • VRAM: 6 ГБ
  • Накопитель: 11 ГБ (HDD)

Рекомендуемые (1440p / 60 к/с, высокие)

  • ОС: Windows 11
  • Процессор: Intel Core i5-9600 / Ryzen 3600
  • Видеокарта: GeForce 3060 / Intel Arc B570 / Radeon 6600
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • VRAM: 8 ГБ
  • Накопитель: 11 ГБ (SSD)

Ультра (4K / 120 к/с, ультра)

  • ОС: Windows 11
  • Процессор: Intel Core i7-13700 / Ryzen 5700X3D
  • Видеокарта: GeForce 4070 / Radeon 7900 XTX
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • VRAM: 10 ГБ
  • Накопитель: 11 ГБ (SSD)

Консольные режимы

Основные консоли

Xbox Series S

  • Performance Mode: 1260p / 120 к/с
  • Quality Mode: 1600p / 60 к/с
  • Размер: 13 ГБ

Xbox Series X

  • Performance Mode: 1600p / 120 к/с
  • Quality Mode: 2160p (4K) / 60 к/с
  • Размер: 13 ГБ

PlayStation 5 (PS5)

  • Performance Mode: 1600p / 120 к/с
  • Quality Mode: 2160p (4K) / 60 к/с
  • Размер: 15 ГБ

Switch 2 (портативный режим)

  • Performance Mode: 900p / 60 к/с
  • Quality Mode: 1260p / 30 к/с
  • Размер: 15 ГБ

Switch 2 (док-режим)

  • Performance Mode: 1080p / 60 к/с
  • Quality Mode: 1440p / 40 к/с
  • Размер: 15 ГБ

Портативные устройства

Xbox Ally

  • Стандартные настройки: 720p / 60 к/с
  • Размер: 13 ГБ

Xbox Ally X

  • Стандартные настройки: 900p / 120 к/с
  • Размер: 13 ГБ

Steam Deck

  • Стандартные настройки: 800p / 40 к/с
  • Размер: 11 ГБ
QueasyRush

ого, даже эска 120 фпс потянула, а свитч 2 нет, придётся брать тогда на бокс скорее всего ну и потом на ноут тоже моет быть