Mouse: PI For Hire: стали известны системные требования для ПК и режимы консольных версий

Компании Fumi Games и PlaySide Studios представили требования к ПК для игры MOUSE: PI For Hire, чтобы вы могли в полной мере насладиться ею в разрешениях 1080p, 1440p и 4K, а также характеристики (разрешение и FPS) для консолей и портативных устройств, таких как Steam Deck и Xbox Ally (X), где игра станет доступна 16 апреля.
Системные требования
Минимальные (1080p / 60 к/с, средние)
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процессор: Intel i5-9500 / Ryzen 3400
- Видеокарта: GeForce 1060 / Radeon RX 580
- ОЗУ: 12 ГБ
- VRAM: 6 ГБ
- Накопитель: 11 ГБ (HDD)
Рекомендуемые (1440p / 60 к/с, высокие)
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i5-9600 / Ryzen 3600
- Видеокарта: GeForce 3060 / Intel Arc B570 / Radeon 6600
- ОЗУ: 16 ГБ
- VRAM: 8 ГБ
- Накопитель: 11 ГБ (SSD)
Ультра (4K / 120 к/с, ультра)
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i7-13700 / Ryzen 5700X3D
- Видеокарта: GeForce 4070 / Radeon 7900 XTX
- ОЗУ: 16 ГБ
- VRAM: 10 ГБ
- Накопитель: 11 ГБ (SSD)
Консольные режимы
Основные консоли
Xbox Series S
- Performance Mode: 1260p / 120 к/с
- Quality Mode: 1600p / 60 к/с
- Размер: 13 ГБ
Xbox Series X
- Performance Mode: 1600p / 120 к/с
- Quality Mode: 2160p (4K) / 60 к/с
- Размер: 13 ГБ
PlayStation 5 (PS5)
- Performance Mode: 1600p / 120 к/с
- Quality Mode: 2160p (4K) / 60 к/с
- Размер: 15 ГБ
Switch 2 (портативный режим)
- Performance Mode: 900p / 60 к/с
- Quality Mode: 1260p / 30 к/с
- Размер: 15 ГБ
Switch 2 (док-режим)
- Performance Mode: 1080p / 60 к/с
- Quality Mode: 1440p / 40 к/с
- Размер: 15 ГБ
Портативные устройства
Xbox Ally
- Стандартные настройки: 720p / 60 к/с
- Размер: 13 ГБ
Xbox Ally X
- Стандартные настройки: 900p / 120 к/с
- Размер: 13 ГБ
Steam Deck
- Стандартные настройки: 800p / 40 к/с
- Размер: 11 ГБ
ого, даже эска 120 фпс потянула, а свитч 2 нет, придётся брать тогда на бокс скорее всего ну и потом на ноут тоже моет быть