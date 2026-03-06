ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mouse: P.I. For Hire 16.04.2026
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Ретро
7.7 58 оценок

Мультяшный шутер Mouse: P.I. For Hire будет стоить 30$, на прохождение уйдёт от 12 до 20 часов

monk70 monk70

Польский шутер от первого лица с нуарной атмосферой и духом старых мультфильмов Mouse PI For Hire выйдет только 16 апреля, но разработчики прилагают все усилия, чтобы сделать свою игру популярной.

Без лишнего предупреждения разработчики объявили, что Mouse PI For Hire будет стоить 29,99 долларов. За такую ​​цену мы получим приключение, рассчитанное на 12-20 часов.

Также стоит отметить новые материалы, представляющие собой отзывы приглашённых представителей СМИ и разработчиков, которым представилась возможность опробовать игру в короткой демоверсии. Первые впечатления говорят о том, что Mouse PI For Hire должна понравиться не только поклонникам диснеевских мультфильмов начала 20-го века, детективных игр и жанра нуар, но прежде всего любителям шутеров от первого лица, особенно поклонникам популярных в последние годы бумер-шутеров.

7
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Роман45554

выглядит как лютое гумно и по любому также играться будет