Мультяшный шутер Mouse: P.I. for Hire перенесен на начало 2026 года

PlaySide Publishing и студия Fumi Games объявили о переносе релиза своего нуарного шутера от первого лица Mouse: P.I. for Hire. Игра, вдохновлённая классическими мультфильмами в стиле нуар, изначально должна была выйти в 2025 году, но теперь её запуск запланирован на начало 2026-го. Проект будет доступен на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК через Steam.

Разработчики подчеркнули, что решение о переносе связано с желанием предоставить игрокам максимально качественный опыт. «Ваши поддержка и ожидания значат для нас очень много, — отметили Fumi Games и PlaySide Studios. — Наш приоритет — сделать игру лучшей, и перенос поможет нам достичь этой цели».

Mouse: P.I. for Hire предлагает игрокам стать частным детективом-мышью, раскрывать преступления, решать головоломки и вести динамичные перестрелки в стилизованном нуарном мире. Отложенный релиз позволит команде доработать геймплей, графику и анимацию, чтобы финальная версия оправдала ожидания фанатов.

Ранее игра привлекла внимание благодаря уникальному сочетанию детективного сюжета, мультяшной эстетики и шутерного экшена, обещая стать заметной премьерой начала 2026 года.