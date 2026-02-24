Мультяшный шутер MOUSE: P.I. For Hire перенесли на 16 апреля

Fumi Games и PlaySide Studios объявили о переносе релиза Mouse: P.I. For Hire на месяц, с 19 марта на 16 апреля для ПК, PS5, Xbox Series X|S и Switch 2. Студии заявляют, что игра находится на «заключительных этапах разработки».

О последнем переносе релиза Mouse: P.I. For Hire было объявлено в заявлении на X.

По мере приближения к заключительным этапам разработки мы хотим убедиться, что уделяем дополнительное время и внимание, необходимые для того, чтобы сделать Mouse: P.I. For Hire незабываемым опытом. Мы остаёмся непоколебимы в своей цели — предоставить вам лучшую игру, на которую мы способны, и для этого потребуется всего несколько дополнительных недель.

Mouse: P.I. For Hire изначально привлекла внимание своим олдскульным рисованным стилем графики. Первоначально релиз был запланирован на 2025 год, но в конце прошлого года игра была перенесена на март 2026 года.