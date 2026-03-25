Мультяшный шутер Mouse: P.I. For Hire получит сюжетные дополнения

Похоже, Fumi Games уже уверены в релизе Mouse: P.I. For Hire. Об этом свидетельствует тот факт, что польская студия не только официально объявила о выпуске физических копий, но и запустила предзаказы, содержащие интересную информацию.

Запланированный к релизу 16 апреля, шутер уже доступен в Steam для предзаказа в стандартной версии и в цифровом Deluxe-издании. Стоит отметить, что разработчики сообщили, что в комплект войдет не только копия игры, но и интересный дополнительный контент.

В комплект войдут саундтрек, цифровой комикс и сюжетное DLC. Дополнение выйдет позже, дата выхода пока не определена, и погрузит Джека Пеппера в новое приключение. Интересно, что разработчики подчёркивают, что это первое крупное дополнение.