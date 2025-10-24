Мультяшный шутер MOUSE: P.I. For Hire, вдохновлённый анимацией 1930-х, выходит 19 марта 2026 года

Вдохновлённый классическими мультфильмами 1930-х годов, шутер MOUSE: P.I. For Hire официально выйдет 19 марта 2026 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch и ПК. Это мультяшный нуарный шутер от первого лица с монохромным визуальным стилем. Игроки возьмут под управление частного детектива Джека Пеппера, которого озвучивает не кто иной, как Трой Бейкер.

Приключение происходит в городе Маусбург, а игровой процесс сочетает в себе экшен FPS с детективной историей, полной интриг, коррупции и убийств. Помимо ярких локаций для исследования, игроки смогут насладиться оригинальным джазовым саундтреком в исполнении биг-бэнда, нарисованной от руки анимацией резиновых шлангов и полным арсеналом мультяшного оружия и бонусов. Всё дело в том, чтобы помочь частному детективу Пеппер находит улики и собирает их воедино, чтобы выяснить, что происходит в Маусбурге.