На мероприятии Xbox показали новый трейлер мультяшного шутера Mouse: P.I. for Hire

Mouse: P.I. For Hire, игра, похожая на Cuphead в жанре шутер от первого лица, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam в 2025 году. Во время презентации Xbox Partner Preview от Microsoft 17 октября 2024 года был представлен новый трейлер, демонстрирующий визуальные эффекты игры, вдохновленные анимацией 1930-х годов. Игра разрабатывается Fumi Games и будет издана PlaySide.

Вы играете за частного детектива по имени Джон Мустон, который путешествует по нуарному городу, кишащему бандами, мафией и персонажами с темной стороной. Fumi называет Mouse: P.I. For Hire — «жесткий, джазовый шутер».