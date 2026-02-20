Новый трейлер MOUSE: PI for Hire демонстрирует битву с боссом Робо-Бетти

PlaySide Publishing и разработчик Fumi Games выпустили новый трейлер MOUSE: PI for Hire, своего шутера от первого лица, вдохновлённого нуарными мультфильмами 1930-х годов. Видео посвящено битве с боссом Робо-Бетти, впервые показанной публике.

Согласно пресс-релизу, Робо-Бетти — лишь один из уникальных боссов, с которыми игроки столкнутся в интригующем мире Маусберга. Расположенная глубоко в секретной лаборатории, Робо-Бетти станет испытанием в эпической битве, разделённой на три фазы. Предстоящий предварительный показ игры обещает раскрыть больше информации об этом бое и его сложностях.

MOUSE: PI for Hire запланирована к выходу 19 марта и будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК в Steam.