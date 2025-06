Нуарный шутер MOUSE: P.I. For Hire радует новым трейлером на Summer Game Fest

Во время трансляции Summer Game Fest 2025 состоялась премьера свежего трейлера MOUSE: P.I. For Hire — стильного шутера от первого лица, вдохновлённого мультфильмами 1930-х годов. Одной из главных новостей стало участие знаменитого актёра Троя Бейкера, известного по The Last of Us и BioShock Infinite, который озвучит главного героя — частного детектива Джека Пеппера.

Сюжет игры разворачивается в мрачном, пропитанном коррупцией городе Маусбург, где за невинным делом о «даме в беде» скрывается куда более глубокий заговор. Главному герою предстоит распутать клубок интриг, столкнуться с вооружёнными бандами и заглянуть в самые тёмные уголки мультяшного преступного мира. Разработчики из Fumi Games подчёркивают, что визуальный стиль создан вручную в технике «резиновой анимации» — точно так же, как и классические мультфильмы начала XX века.

MOUSE: P.I. For Hire выйдет в 2025 году на всех основных платформах: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК (Steam).