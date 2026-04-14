"Отличный шутер от первого лица в мультяшном стиле" - журналисты тепло встретили MOUSE: P.I. For Hire

MOUSE: P.I. For Hire выйдет на PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 и ПК в этот четверг, 16 апреля 2026 года. Этот шутер от первого лица, вдохновлённый мультфильмами 1930-х годов, уже прошел тщательный отбор и оценку в прессе.

На момент написания этой статьи рейтинг MOUSE: P.I. For Hire на Metacritic составляет 80% на ПК (36 обзоров) и 75% на PS5 (9 обзоров). Средний рейтинг OpenCritic составляет 83% на основе 38 обзоров. Эти результаты будут продолжать меняться в течение следующих часов.

Среди неоспоримых достоинств MOUSE: P.I. В игре For Hire, безусловно, стоит отметить очень удачное художественное оформление, динамичный геймплей, приятный джазовый саундтрек и более чем достойную продолжительность за свою цену.

Среди минусов можно отметить недостаток разнообразия врагов, несколько невыразительный сюжет и довольно внезапную концовку, которая может оставить игроков в ожидании продолжения.