Разработчики нуарного шутера Mouse: P.I. For Hire готовятся раскрыть подробности первого дополнения. Анонс состоится уже на следующей неделе, пока же студия ограничилась публикацией загадочного постера с тремя затемнёнными силуэтами.

Изображение уже породило немало предположений о содержании DLC. Одна из наиболее популярных теорий среди игроков заключается в том, что дополнение расскажет историю, события которой развернутся до начала основной игры. Впрочем, сами авторы пока не дают никаких подсказок и сохраняют интригу.

Ранее в сети уже появлялись предполагаемые подробности дополнения. Согласно одной из утечек, в DLC могут появиться сражения с жуками в формате мини-игры, а основными противниками станут роботы и участники местной банды. Однако достоверность этой информации пока не подтверждена, поэтому неизвестно, насколько она соответствует планам разработчиков.

Mouse: P.I. For Hire вышла 16 апреля и доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch обоих поколений. Игра получила текстовый перевод на русский язык, а её прохождение занимает примерно от 12 до 20 часов. Шутер встретили тепло как игровые журналисты, так и пользователи.