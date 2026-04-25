Продажи ретро-шутера Mouse: P.I. For Hire превысили 500 тысяч копий за неделю

Ретро-шутер MOUSE: P.I. For Hire показал впечатляющий старт: австралийская студия PlaySide Studios зафиксировала продажи в 500 000 копий за дебютную неделю. Значительная часть реализованного тиража (44%) пришлась на консоли. Ключевым фактором успеха стал визуальный стиль, вдохновленный классической анимацией 1920-х годов, что вызвало ажиотаж в игровом сообществе еще до выхода проекта.

Игра продемонстрировала высокую финансовую эффективность, принеся более 7 миллионов долларов чистой прибыли и вдвое окупив производственные затраты. Успех релиза положительно отразился на котировках студии — стоимость акций выросла на 3,45%.

Проект получил высокие оценки от критиков и пользователей Steam. Благодаря положительным отзывам и активному обсуждению в СМИ, аналитики прогнозируют сохранение высоких темпов продаж, что делает MOUSE одним из самых заметных релизов текущего года.