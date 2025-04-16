Разработчики Mouse: P.I. For Hire показали тизер к будущей демонстрации арсенала оружия

Разработчики Mouse: P.I. For Hire вместе с IGN выпустили тизер, посвящённый будущей демонстрации арсенала оружия. Показ состоится уже сегодня, 16 апреля 2025 года, и даст фанатам шанс оценить, какие мультяшные пушки будут доступны в нуарном шутере.

Mouse: P.I. For Hire — это стильный шутер от первого лица, вдохновлённый мультфильмами 1930-х годов. Игра рассказывает о приключениях частного детектива Джека Пеппера, который оказывается втянут в опасное расследование. Проект разрабатывают студии Fumi Games и PlaySide.

Игра выйдет в 2025 году на ПК, а также на консолях текущего и прошлого поколений. Сочетание мультяшной стилистики, нуарной атмосферы и динамичного геймплея делает MOUSE: P.I. For Hire одним из самых необычных проектов года.