Разработчики Mouse: P.I. For Hire рассказали о создании оригинального джазового саундтрека

Playside Studios и Fumi Games объявили новости, связанные с запуском MOUSE: PI For Hire, включая подробности об оригинальном саундтреке игры, сотрудничестве с группой Caravan Palace и видеоролик о создании музыки.

Официальный саундтрек к MOUSE: PI For Hire будет доступен на стриминговых платформах 16 апреля, а также выйдет в физическом виниловом издании в сотрудничестве с Mondo. Материал включает 18 оригинальных треков, написанных Патриком Сцелиной и записанных на сессиях в Грузии и Польше. Физическое издание будет включать специальную виниловую пластинку с эксклюзивным оформлением, разработанным командой Fumi Games. Кроме того, цифровая версия саундтрека также будет доступна на ПК в Steam, как отдельно, так и в составе Digital Deluxe издания игры.

В рамках новых релизов MOUSE: PI For Hire представит песню «Good Mouse», созданную в сотрудничестве с французской группой Caravan Palace. Трек выйдет на стриминговых платформах 2 апреля. К песне также будет снят анимационный музыкальный клип в визуальном стиле, вдохновлённом эстетикой мультфильмов 1930-х годов, представленных в игре. Согласно опубликованной информации, трек был создан специально для интеграции в игровой процесс, сочетая элементы электро-свинга с современным звуковым подходом.

Компании также выпустили видео о создании саундтрека с участием композитора Патрика Сцелины, подробно рассказывающее о творческом процессе. В ролике рассматриваются музыкальные влияния, использованные в композиции, включая отсылки к джазу и свингу 1930-х годов, а также создание тем, ориентированных на персонажей и сеттинг игры.

Цифровой релиз MOUSE: PI For Hire запланирован на 16 апреля 2026 года и будет доступен для ПК в Steam, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.