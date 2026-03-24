Ретро-шутер MOUSE: P.I. For Hire в стиле мультфильмов 30-х выпустят на физических носителях

Выход нуарного шутера MOUSE: P.I. For Hire от студии Fumi Games запланирован на 16 апреля 2026 года. Стилизованная под мультфильмы 1930-х годов игра поступит в продажу на ПК и консолях. Сообщается, что игра будет доступна пользователям как в цифровом формате, так и на физических носителях.

Ценовая политика и комплектация специальных изданий распределены следующим образом:

Для PS5: стандартная версия обойдется в $30, а расширенное издание Mouseburg Edition — в $50.

Для Switch 2: из-за стоимости картриджей цена выше — $40 за обычную копию и $60 за коллекционную.

В состав лимитированного издания Mouseburg Edition включили саму игру, виниловую пластинку, комикс, двусторонний постер, набор из 33 бейсбольных карточек и три коллекционные открытки.

Цена едина для всех заявленных систем — PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.