Состоялся релиз MOUSE: P.I. For Hire - стильного нуарного шутера в духе классических мультфильмов

Состоялся релиз MOUSE: P.I. For Hire — необычного шутера от первого лица, вдохновлённого эстетикой мультфильмов 1930-х годов. Проект от студии Fumi Games предлагает игрокам окунуться в мрачный нуарный мир, выполненный в уникальном «резиновом» визуальном стиле, напоминающем ранние анимационные фильмы.

Игрокам предстоит взять на себя роль частного детектива Джека Пеппера, который расследует преступления в городе, полном коррупции, банд и тайн. Геймплей сочетает динамичные перестрелки, исследование локаций и элементы классических детективных историй с акцентом на атмосферу и повествование.

Проект выделяется не только визуальным стилем, но и подходом к звуку и анимации — разработчики воссоздали характерные эффекты и подачу, вдохновлённые золотой эпохой американской анимации. MOUSE: P.I. For Hire уже доступна на ПК и предлагает необычный взгляд на жанр шутеров, сочетая ретро-эстетику с современным геймдизайном.