Создатели мультяшного шутера Mouse: P.I. For Hire похвастались 1 миллионом списков желаний

PlaySide Studios объявили, что MOUSE: P.I. For Hire, разрабатываемая Fumi Games и издаваемая PlaySide, превысила миллион списков желаний на всех платформах, став 24-й самой желаемой игрой в Steam.

Игра с участием популярного актера Троя Бейкера должна выйти в 2025 году и привлекла значительное внимание после выхода трейлера на Summer Game Fest, собрав более восьми миллионов просмотров. Такой сильный прием и освещение в СМИ предполагают многообещающий запуск, потенциально делая его основным драйвером дохода для PlaySide в финансовом году 26.