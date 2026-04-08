Создатели мультяшного шутера Mouse: P.I. for Hire представили релизный трейлер

Представлен новый кинематографический трейлер Mouse: P.I. for Hire — стильного шутера от первого лица, вдохновлённого классическими мультфильмами 1930-х годов. мрачный город Маусберг, полностью нарисованные вручную кат-сцены, система улучшения оружия, коллекционные предметы и даже мини-игра с бейсбольными карточками.

В центре сюжета — частный детектив Джек Пеппер, голос которому подарил Трой Бейкер. Герою предстоит очистить улицы от коррумпированных копов и вооружённых банд, расследуя цепочку преступлений — от похищений до убийств.

Релиз Mouse: P.I. for Hire состоится 16 апреля 2026 года на ПК (Steam), Xbox Series X/S, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.