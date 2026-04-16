Стало известно точное время выхода Mouse: P.I. For Hire

Когда в 2024 году истёк срок действия авторских прав на мультфильм «Пароходик Вилли» с Микки Маусом в главной роли, Fumi Games представила Mouse: P.I. For Hire. Благодаря своей мрачной, в стиле нуар, эстетике и знакомому главному герою-грызуну, этот шутер от первого лица сразу же привлёк внимание игроков и журналистов, когда его впервые показали на мероприятии Xbox Partner Preview в октябре 2024 года.

Первоначальная дата релиза в 2025 году была перенесена на март 2026 года, а незадолго до запуска произошла ещё одна небольшая задержка, перенёсшая релиз на апрель. И теперь, когда дата выхода Mouse: P.I. For Hire 16 апреля уже не за горами, вы, возможно, задаётесь вопросом, когда именно вы сможете скачать и поиграть в неё. Именно для этого создатели опубликовали удобную инфографику, чтобы каждый желающий смог узнать время глобального релиза .

Время выхода Mouse: PI For Hire на ПК и консолях одинаковое – 18:00 МСК.