Mouse: P.I. For Hire 16.04.2026
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Ретро
7.6 80 оценок

Стартовые продажи шутера Mouse: P.I. for Hire превысили 360 тысяч копий

AceTheKing AceTheKing

Издатель PlaySide опубликовал промежуточный финансовый отчёт: согласно документу, за первые дни было реализовано около 360 тысяч копий Mouse: P.I. for Hire. В компании подчеркнули, что данные предварительные и в будущем могут быть скорректированы, так как цифровые магазины сообщают о продажах в разное время.

Из общего числа 47 тысяч копий пришлось на предзаказы в Steam. В целом версия для PC продаётся несколько лучше консольных: на PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 суммарно пришлось 44% тиража.

Общий объём продаж в денежном выражении оценён в $10,4 миллиона. Из этой суммы PlaySide получила $6,3 миллиона - остальное ушло на комиссии платформ, налог на добавленную стоимость и возвраты средств.

Serj77777

Качественный,стильный шутер,с интересным сюжетом, хорошими анимациями,дизайном уровней,юмором,замечательной озвучкой персонажей,музыкой...не всем понравится,но мне зашло.) И пользуясь случаем,хочу обратить внимание любителей ретро-шутеров на Starship Troopers: Ultimate Bug War! отличное мочилово,юмор и работа актёров,для игровых роликов снимался главный звёздный десантник, мне показалась гораздо лучшей чем Warhammer 40,000: Boltgun.)

Дрочеслав сын Сергея

Халтурный неинтересный шутер

