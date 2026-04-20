Стартовые продажи шутера Mouse: P.I. for Hire превысили 360 тысяч копий

Издатель PlaySide опубликовал промежуточный финансовый отчёт: согласно документу, за первые дни было реализовано около 360 тысяч копий Mouse: P.I. for Hire. В компании подчеркнули, что данные предварительные и в будущем могут быть скорректированы, так как цифровые магазины сообщают о продажах в разное время.

Из общего числа 47 тысяч копий пришлось на предзаказы в Steam. В целом версия для PC продаётся несколько лучше консольных: на PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 суммарно пришлось 44% тиража.

Общий объём продаж в денежном выражении оценён в $10,4 миллиона. Из этой суммы PlaySide получила $6,3 миллиона - остальное ушло на комиссии платформ, налог на добавленную стоимость и возвраты средств.