Студия Fumi Games представила новый геймплей своего шутера Mouse: P.I. For Hire

Разработчики из студии Fumi Games поделились новым геймплейным роликом своего предстоящего шутера Mouse: P.I. For Hire. Игра выполнена в визуальном стиле, напоминающем классические американские мультфильмы 1930-х годов.

В опубликованном ролике главный герой игры демонстрирует свои навыки в борьбе с противниками, используя различное огнестрельное оружие. Помимо динамичных перестрелок, игроков ждут забавные диалоги и каламбуры на тему сыра, что

добавляет игре особого шарма и юмора.

Геймплейные фрагменты позволяют оценить не только визуальный стиль Mouse: P.I. For Hire, но и получить представление о механике игры.

Релиз Mouse: P.I. For Hire запланирован на 2025 год, и игра будет доступна на PC через платформу Steam.