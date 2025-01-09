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Mouse: P.I. For Hire 2025 г.
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Ретро
7.3 48 оценок

Студия Fumi Games представила новый геймплей своего шутера Mouse: P.I. For Hire

Simple Jack
Новости

Разработчики из студии Fumi Games поделились новым геймплейным роликом своего предстоящего шутера Mouse: P.I. For Hire. Игра выполнена в визуальном стиле, напоминающем классические американские мультфильмы 1930-х годов.

В опубликованном ролике главный герой игры демонстрирует свои навыки в борьбе с противниками, используя различное огнестрельное оружие. Помимо динамичных перестрелок, игроков ждут забавные диалоги и каламбуры на тему сыра, что

добавляет игре особого шарма и юмора.

Геймплейные фрагменты позволяют оценить не только визуальный стиль Mouse: P.I. For Hire, но и получить представление о механике игры.

Релиз Mouse: P.I. For Hire запланирован на 2025 год, и игра будет доступна на PC через платформу Steam.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
askazanov

Пипец дичь

-2
Grognac

сам........такой...игра суперская.очень жду

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