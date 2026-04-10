В новом ролике представили актёров озвучивания Mouse: P.I. For Hire

Создатели MOUSE: P.I. For Hire опубликовали новый видеоролик, в котором представили звёздный состав актёров озвучки. Мы уже знали, что Трой Бейкер сыграет главную роль детектива Джека Пеппера, но теперь стало известно и об актёрском составе, озвучивающем множество других персонажей.

К Бейкеру присоединяется Флориан Клэр, известная по роли Крис Эмерсон в телесериале Укрытие, который играет Ванду Фуллер, журналистку из Мусбурга, пытающуюся раскрыть коррупцию, скрывающуюся под улицами города. Одна из звёзд сериала «Молодые и дерзкие», появившаяся в 1323 эпизодах, Камрин Граймс играет Тэмми Тамблер, правую руку Джека Пеппера, которая курирует модернизацию его оружия. К актёрскому составу также присоединился Фред Татасиоре, ранее игравший персонажей в телешоу «Непобедимый» и в World of Warcraft, в роли Джона Брауна, владельца паба «Маленький и Большой», расположенного в самом сердце Маусберга. И наконец, Фрэнк Тодаро, озвучивавший Магмана в «Шоу Капхеда!», нашёл себе роль Корнелиуса Стилтона, расчётливого политика-мыши, который передаёт Джеку Пепперу важную информацию.

MOUSE: P.I. For Hire выйдет на ПК в Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.