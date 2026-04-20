В обновлении MOUSE P.I. For Hire 1.0.5 исправлены проблемы с зависанием и ошибки в заданиях

Обновление 1.0.5 для MOUSE P.I. For Hire направлено на устранение проблем, блокирующих игровой процесс, и технических неполадок, затрагивающих игроков на ПК. Обновление устраняет проблему зависания на чёрном экране и гарантирует корректное сохранение настроек FPS между сессиями, в том числе на портативных устройствах ПК.

Также исправлены несколько проблем с прогрессом, связанных с конкретными уровнями и заданиями. Игроки больше не должны сталкиваться с ситуациями, когда они застревают в последовательностях уровней, геометрических объектах или пропускают важные элементы заданий, что делает общий прогресс более плавным.

