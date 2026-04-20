Mouse: P.I. For Hire 16.04.2026
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Ретро
7.6 84 оценки

В обновлении MOUSE P.I. For Hire 1.0.5 исправлены проблемы с зависанием и ошибки в заданиях

monk70 monk70

Обновление 1.0.5 для MOUSE P.I. For Hire направлено на устранение проблем, блокирующих игровой процесс, и технических неполадок, затрагивающих игроков на ПК. Обновление устраняет проблему зависания на чёрном экране и гарантирует корректное сохранение настроек FPS между сессиями, в том числе на портативных устройствах ПК.

Также исправлены несколько проблем с прогрессом, связанных с конкретными уровнями и заданиями. Игроки больше не должны сталкиваться с ситуациями, когда они застревают в последовательностях уровней, геометрических объектах или пропускают важные элементы заданий, что делает общий прогресс более плавным.

Исправления и улучшения

  • Исправлена ​​проблема с зависанием на чёрном экране, затрагивающая некоторых игроков на ПК.
  • Обеспечено корректное сохранение настроек FPS между сессиями на ПК и портативных ПК.
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой игроки могли застрять во время последовательности с шестью дверями на уровне Tinsel Ave.
  • Устранены случаи, когда игроки могли застрять в геометрических объектах на уровне Wallop Bay.
  • Исправлено отсутствие NPC в побочном задании «Друзья в глубоких местах» на уровне Fart Harbor.
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой предмет задания «Слизни в панцире» некорректно отображался на уровне Fart Harbor.
