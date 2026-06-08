Авторы Mouthwashing анонсировали Carcass Clad - танковый хоррор, где ошибка одного может погубить весь экипаж

Студия Wrong Organ, получившая широкую известность благодаря психологическому хоррору MOUTHWASHING, представила свой новый проект — Carcass Clad. На этот раз разработчики решили отойти от одиночного формата и сделать ставку на напряжённый кооператив для трёх игроков. Игра выйдет на ПК в Steam, однако дата релиза пока не раскрывается.

Carcass Clad переносит игроков в разрушенный войной город Вхоргород, где экипажу предстоит управлять тяжёлым танком Yksio. Главная особенность проекта заключается в том, что практически все действия выполняются вручную: каждый рычаг, механизм и система требуют участия игроков. Это не просто шутер про бронетехнику, а симулятор выживания внутри огромной стальной машины, где успех зависит от слаженной работы команды.

Каждому участнику отводится отдельная роль. Командир Канерва занимается разведкой, прокладывает маршруты и координирует экипаж. Наводчик Эркки отвечает за орудие, переработку найденных ресурсов и уничтожение целей. Водитель Тайсто управляет многотонной машиной, следит за топливом и маневрирует среди руин.

Разработчики обещают дефицит боеприпасов и топлива, необходимость постоянно рисковать ради припасов, а также тактические сражения, где важны не только меткость, но и умение вовремя отступить. Однако главным врагом станут не только противники на поле боя. Вне танка скрываются загадочные ужасы, а сама атмосфера напоминает смесь военной драмы, сурвайвал-хоррора и кооперативных испытаний в духе Barotrauma.

Судя по первым деталям, Wrong Organ вновь делает ставку на напряжение и психологическое давление, но теперь переносит их в формат командной игры. Для поклонников необычных хорроров Carcass Clad уже выглядит одним из самых любопытных анонсов последних месяцев.