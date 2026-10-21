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Mouthwashing 26.09.2024
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
7.2 58 оценок

Mouthwashing выйдет на консолях 29 октября - психологический хоррор доберётся до новых платформ

butcher69 butcher69

Психологический хоррор Mouthwashing, получивший известность благодаря мрачному сюжету и тревожной атмосфере, готовится к выходу на консолях. Релиз состоится 29 октября на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и Xbox Series X|S. Игра также появится в Microsoft Store для ПК. В честь анонса разработчики представили новый трейлер.

В Mouthwashing игрокам предстоит оказаться на борту космического челнока, экипаж которого оказался в смертельной ловушке после катастрофических действий капитана. Запасы продовольствия стремительно заканчиваются, надежда на спасение тает, а напряжение между оставшимися в живых только растёт. При этом доверять нельзя ни собственным ощущениям, ни людям рядом.

История постепенно раскрывает обстоятельства произошедшего и заставляет усомниться в том, что на первый взгляд кажется очевидным. Хоррор делает ставку не столько на привычные скримеры, сколько на психологическое давление, неприятные открытия и ощущение безысходности. Именно сочетание необычного повествования и напряжённого игрового процесса помогло проекту привлечь внимание аудитории.

На ПК Mouthwashing уже продалась тиражом более 500 тысяч копий. Теперь у игры появится возможность найти новую аудиторию на консолях. Свежий трейлер позволяет ещё раз взглянуть на её гнетущую атмосферу, но тем, кто хочет сохранить интригу, лучше избегать подробностей сюжета до прохождения.

Консоли 2 Трейлеры 1
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