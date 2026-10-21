Mouthwashing выйдет на консолях 29 октября - психологический хоррор доберётся до новых платформ

Психологический хоррор Mouthwashing, получивший известность благодаря мрачному сюжету и тревожной атмосфере, готовится к выходу на консолях. Релиз состоится 29 октября на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и Xbox Series X|S. Игра также появится в Microsoft Store для ПК. В честь анонса разработчики представили новый трейлер.

В Mouthwashing игрокам предстоит оказаться на борту космического челнока, экипаж которого оказался в смертельной ловушке после катастрофических действий капитана. Запасы продовольствия стремительно заканчиваются, надежда на спасение тает, а напряжение между оставшимися в живых только растёт. При этом доверять нельзя ни собственным ощущениям, ни людям рядом.

История постепенно раскрывает обстоятельства произошедшего и заставляет усомниться в том, что на первый взгляд кажется очевидным. Хоррор делает ставку не столько на привычные скримеры, сколько на психологическое давление, неприятные открытия и ощущение безысходности. Именно сочетание необычного повествования и напряжённого игрового процесса помогло проекту привлечь внимание аудитории.

На ПК Mouthwashing уже продалась тиражом более 500 тысяч копий. Теперь у игры появится возможность найти новую аудиторию на консолях. Свежий трейлер позволяет ещё раз взглянуть на её гнетущую атмосферу, но тем, кто хочет сохранить интригу, лучше избегать подробностей сюжета до прохождения.