На itch.io стал недоступен высокооценённый хоррор Mouthwashing - игра даже не содержит никаких сексуальных сцен

Как стало известно, инди-хоррор Mouthwashing, который получил хорошие оценки критиков и игроков, стал недоступен на платформе Itch.io.
Разработчики из студии Wrong Organ сообщили о том, что их проект попал под волну скрытия NSFW-контента, инициированную платформой из-за давления платежных систем в лице Visa и Mastercard.
Примечательно, что Mouthwashing не содержит порнографии или откровенных сцен - его "взрослая" тематика связана с психологическим хоррором и зрелыми нарративами. Однако Itch.io временно убрала все игры с меткой NSFW, включая даже те, что не нарушают никаких законов.
Станет ли игра доступна вновь - на данный момент неизвестно.
интересно когда там уже волна недовольства поднимется?
Уже давно поднялась, оппозиция пишет и жалуется Визе, прямо как те соевые которые нажаловались изначально. Вчера даже была новость про это.
Вопрос кто кого продавит, и за какое время. В Японии Визу смогли официально поставить на место новым законом, там это пару лет тянулось. На западе - хз, как получится.
западу пока не до того там трамп красиво поимел урсулу торговым договором
мдаа чем этим ЯкоБы борцунам не зашла эта Игра она Хоррор Психологический? интересно кто следующий старые части Salient Hill?
Как и ожидалось от новой охоты на ведьм. Амеры это любят.
Так в игре повествование вертится вокруг того, что девушку изнасиловали - из-за чего она забеременела.
ну так там же не показывают процесс насилия. в кп 2077 масса такого насилия, есть даже квесты с снафф контентом. понятное дело без показа процесса, хотя нетрайнера в вирте показывают.
Если мне не изменяет даже в томрайдере в какой-то части была сцена с попыткой изнасилования Лары.
Эта сцена была в перезапуске 2013 года. Если Лару забанят, то скандал усилится вдвое. А пока пресуют инди разработчиков.
Думаю если пойдёт всё в этом направлении, на старое начнут патчи накатывать, вырезать запретный контент, прецеденты были же, не могу вспомнить игры. Интересна реакция рокстаров, редов на этот пресс, мне кажется они напряглись :)
Фемки отстаньте от хентая😡
игра даже не содержит никаких сексуальных сцен
Вот поэтому и не доступен. Быстро добавьте!
Да, сцену того как Джимми Аню...
Там под биндами Ваас Монтенегро? // Василий Пархомов
Вот вам и цензура в действии. Прилетает рикошетом даже тем, кто не виноват. Кто на очереди? Свинка Пеппа?