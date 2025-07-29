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Mouthwashing 26.09.2024
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
7.4 44 оценки

На itch.io стал недоступен высокооценённый хоррор Mouthwashing - игра даже не содержит никаких сексуальных сцен

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, инди-хоррор Mouthwashing, который получил хорошие оценки критиков и игроков, стал недоступен на платформе Itch.io.

Разработчики из студии Wrong Organ сообщили о том, что их проект попал под волну скрытия NSFW-контента, инициированную платформой из-за давления платежных систем в лице Visa и Mastercard.

Кейсы в CS2, игры для взрослых и другие инди-хиты под угрозой: в Steam появилось жесткое правило для публикации игр

Примечательно, что Mouthwashing не содержит порнографии или откровенных сцен - его "взрослая" тематика связана с психологическим хоррором и зрелыми нарративами. Однако Itch.io временно убрала все игры с меткой NSFW, включая даже те, что не нарушают никаких законов.

Станет ли игра доступна вновь - на данный момент неизвестно.

37
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
нитгитлистер

интересно когда там уже волна недовольства поднимется?

13
MadPyramus

Уже давно поднялась, оппозиция пишет и жалуется Визе, прямо как те соевые которые нажаловались изначально. Вчера даже была новость про это.
Вопрос кто кого продавит, и за какое время. В Японии Визу смогли официально поставить на место новым законом, там это пару лет тянулось. На западе - хз, как получится.

14
нитгитлистер MadPyramus

западу пока не до того там трамп красиво поимел урсулу торговым договором

7
Nill Kravets

мдаа чем этим ЯкоБы борцунам не зашла эта Игра она Хоррор Психологический? интересно кто следующий старые части Salient Hill?

4
Кей Овальд

Как и ожидалось от новой охоты на ведьм. Амеры это любят.

6
SnakeRiverConspiracy

Так в игре повествование вертится вокруг того, что девушку изнасиловали - из-за чего она забеременела.

6
Skorskis

ну так там же не показывают процесс насилия. в кп 2077 масса такого насилия, есть даже квесты с снафф контентом. понятное дело без показа процесса, хотя нетрайнера в вирте показывают.

Если мне не изменяет даже в томрайдере в какой-то части была сцена с попыткой изнасилования Лары.

6
Аспиринчик Skorskis

Эта сцена была в перезапуске 2013 года. Если Лару забанят, то скандал усилится вдвое. А пока пресуют инди разработчиков.

4
Skorskis Аспиринчик

Думаю если пойдёт всё в этом направлении, на старое начнут патчи накатывать, вырезать запретный контент, прецеденты были же, не могу вспомнить игры. Интересна реакция рокстаров, редов на этот пресс, мне кажется они напряглись :)

1
ThinFalco

Фемки отстаньте от хентая😡

5
Pravdarub

игра даже не содержит никаких сексуальных сцен

Вот поэтому и не доступен. Быстро добавьте!

3
Драконий заглотус

Да, сцену того как Джимми Аню...

1
Пользователь ВКонтакте

Там под биндами Ваас Монтенегро? // Василий Пархомов

1
Олег Дудин

Вот вам и цензура в действии. Прилетает рикошетом даже тем, кто не виноват. Кто на очереди? Свинка Пеппа?

1