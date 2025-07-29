На itch.io стал недоступен высокооценённый хоррор Mouthwashing - игра даже не содержит никаких сексуальных сцен

Как стало известно, инди-хоррор Mouthwashing, который получил хорошие оценки критиков и игроков, стал недоступен на платформе Itch.io.

Разработчики из студии Wrong Organ сообщили о том, что их проект попал под волну скрытия NSFW-контента, инициированную платформой из-за давления платежных систем в лице Visa и Mastercard.

Примечательно, что Mouthwashing не содержит порнографии или откровенных сцен - его "взрослая" тематика связана с психологическим хоррором и зрелыми нарративами. Однако Itch.io временно убрала все игры с меткой NSFW, включая даже те, что не нарушают никаких законов.

Станет ли игра доступна вновь - на данный момент неизвестно.