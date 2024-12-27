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Mouthwashing 26.09.2024
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
8.2 26 оценок

Психологический хоррор Mouthwashing от небольшой шведской команды продался тиражом в 300 тысяч копий за три месяца

Lunersun
Новости

Небольшая шведская студия Wrong Organ совсем не ожидала, что её новая игра Mouthwashing станет таким хитом. За три месяца после выхода в Steam в сентябре 2024 года продажи перевалили за 300 тысяч копий. Да и отзывы в Steam прямо отличные — 97% игроков советуют её другим.

История в игре, кстати, довольно мрачная. На грузовом корабле «Тулпар» случилась авария, после которой капитан остался жив, но без рук и ног, даже говорить не может. Вместе с ним там ещё четверо выживших, но шансов у них немного — корабль протянет максимум полгода, а еда закончится ещё раньше.

Что касается жанра, то это что-то вроде атмосферного приключения, где нужно бродить по кораблю, разговаривать с экипажем и разбираться с разными загадками. Ничего сверхсложного.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
GremlinGOD

Не то чтобы шедевр, но сделано реально не плохо, может с такой поддержкой ребята выдадут еще более крутую игру

0
Tiger Goose

Хорошая игра. Молодцы.

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DestryDes

Взгляд как у anick 513

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