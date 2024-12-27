Психологический хоррор Mouthwashing от небольшой шведской команды продался тиражом в 300 тысяч копий за три месяца

Небольшая шведская студия Wrong Organ совсем не ожидала, что её новая игра Mouthwashing станет таким хитом. За три месяца после выхода в Steam в сентябре 2024 года продажи перевалили за 300 тысяч копий. Да и отзывы в Steam прямо отличные — 97% игроков советуют её другим.

История в игре, кстати, довольно мрачная. На грузовом корабле «Тулпар» случилась авария, после которой капитан остался жив, но без рук и ног, даже говорить не может. Вместе с ним там ещё четверо выживших, но шансов у них немного — корабль протянет максимум полгода, а еда закончится ещё раньше.

Что касается жанра, то это что-то вроде атмосферного приключения, где нужно бродить по кораблю, разговаривать с экипажем и разбираться с разными загадками. Ничего сверхсложного.