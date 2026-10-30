Психологический хоррор Mouthwashing уже доступен на консолях и в Xbox Game Pass

Студия Wrong Organ выпустила психологический хоррор от первого лица Mouthwashing на консолях. Ролик знакомит с экипажем космического грузовика Tulpar, катастрофой в глубоком космосе, изоляцией и последними словами выживших.

Пятеро членов команды оказываются заперты среди пустоты и вечного заката, постепенно теряя надежду на спасение. Игрокам предстоит столкнуться с последствиями кораблекрушения и равнодушием мира к их беде.

Mouthwashing уже доступна на PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC, а также входит в Xbox Game Pass.