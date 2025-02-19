Психологический хоррор Mouthwashing выйдет на PS5, Xbox Series и Switch в 2025 году; продажи превысили 500 000 копий

Издатель Critical Reflex и разработчик Wrong Organ объявили, что выпустят версии игры ужасов Mouthwashing для PlayStation 5, Xbox Series и Switch в 2025 году. Физическое издание будет доступно для PlayStation 5 и Switch через Fangamer.

Mouthwashing впервые вышла на ПК в Steam 26 сентября 2024 года. Общие продажи превысили 500 000 копий.

Mouthwashing — это игра ужасов от первого лица, повествующая о погибающей команде потерпевшего крушение космического грузового корабля.