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Mouthwashing 26.09.2024
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
7.5 35 оценок

Психологический хоррор Mouthwashing выйдет на PS5, Xbox Series и Switch в 2025 году; продажи превысили 500 000 копий

monk70
Новости

Издатель Critical Reflex и разработчик Wrong Organ объявили, что выпустят версии игры ужасов Mouthwashing для PlayStation 5, Xbox Series и Switch в 2025 году. Физическое издание будет доступно для PlayStation 5 и Switch через Fangamer.

Mouthwashing впервые вышла на ПК в Steam 26 сентября 2024 года. Общие продажи превысили 500 000 копий.

Mouthwashing — это игра ужасов от первого лица, повествующая о погибающей команде потерпевшего крушение космического грузового корабля.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Tiger Goose

Между прочим, номинант на премию "Лучшая игра с выдающимся сюжетом" в рамках Steam Awards 2024 года.

3
Listoman

Конец люто затянули и перенаркоманили, всё впечатление убили)

0
KleptomaniacalAlbert

отлично! пусть разрабы растут, глядишь в будущем что-то годное выпустят.

0
Пользователь ВКонтакте

Мде.. Мытье рта. Внатуре психологический хоррор! // Енот Важный

-1
Divanovets

А зачем?

-2