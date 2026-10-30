Sony экранизирует психологический хоррор Mouthwashing - режиссёром станет Карин Кусама

Sony Pictures приобрела права на экранизацию психологического хоррора Mouthwashing от шведской студии Wrong Organ. К проекту привлекли продюсера Скотта Дерриксона, известного по фильмам «Чёрный телефон» и «Синистер».

Скотт Дерриксон выступит продюсером вместе с С. Робертом Каргиллом и Винсом Ченгом под их баннером Crooked Highway, у которого есть соглашение с Sony Pictures Entertainment о производстве фильмов для Screen Gems. Сценарий напишут Мэтт Мэнфреди и Фил Хэй, а режиссёрское кресло займёт Карин Кусама. Ранее эта троица уже работала вместе над психологическим триллером «Приглашение» 2015 года и фильмом «Разрушительница» с Николь Кидман.

Сюжет Mouthwashing рассказывает о пяти членах экипажа, застрявших на космическом грузовом корабле Tulpar, который потерпел крушение на астероиде. Запасы провизии тают, изоляция и растущая паранойя обнажают трещины в отношениях между людьми.

Игра, вышедшая на PC в 2024 году, получила признание критиков: 88 баллов на Metacritic и «крайне положительные» отзывы в Steam. Она победила в категориях «Лучший сюжет» и «Выбор игроков» на Horror Game Awards, а также получила приз за лучшую скрытую жемчужину на New York Game Awards. Продажи на PC составили почти миллион копий, а контент по игре набрал 63 миллиона просмотров на YouTube и почти миллиард в TikTok.

Кроме того, сегодня Mouthwashing выходит на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S и Xbox One, а также становится доступна в Game Pass на консоли и PC.