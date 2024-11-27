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Mouthwashing 26.09.2024
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
8 12 оценок

Создатели инди-хоррора Mouthwashing защищают фанатов от SJW-активистов, которые взбесились из-за сексуальных фан-артов

AceTheKing
Новости

26 сентября состоялся релиз инди-хоррора Mouthwashing. Игра стала довольно популярной в узких кругах, и фанаты даже начали рисовать фан-арты к ней.

В некоторых их них главная героиня игры была изображена сексуализированной, из-за чего в очередной раз SJW-активисты начали громко кричать в интернете, требуя удалить и запретить такие фан-арты. Однако в дело вмешались сами создатели игры: студия Wrong Organ попросила оставить художников в покое, сказав, что любая форма преследования за фанатские работы попросту неприемлема:

Некоторые создатели фан-артов к Mouthwashing подвергались преследованиям из-за своих работ, которые другие посчитали отвратительными. Если вы видите работы фанатов, которые вам не нравятся, заблокируйте/игнорируйте их. ЛЮБАЯ форма преследования неприемлема. Если вы не можете быть уважительными и внимательными, этот фандом не для вас.

Многие люди поблагодарили разработчиков за адекватную позицию в данном вопросе. Кроме того, пользователи признаются, что ранее даже не слышали об этой игре, но благодаря данному скандалу они теперь заинтересовались ею - всё благодаря SJW-активистам, которые собственноручно привлекли внимание и к игре, и к фан-артам.

В игре рассказывается о пяти членах экипажа космического корабля «Тулпар», которые застряли в открытом космосе. Вокруг - вечный закат, а Бог отвернулся от них. Игра получила крайне положительные отзывы в Steam от игроков - у игры 97% положительных обзоров.

13
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Serj77777

Игра хорошая,а это просьба будет отличной рекламой.)

3
ZAUSA

Что-то этих "активистов" не бесит творчество по другим играм, а тут неожиданно...

-2
smallhell

Обиженки (СЖВшники) докатились таки до того, что бросаются на отдельновзятых людей?
Это хоть и немного странная история, ведь игра нишевая, как она могла попасть в поле зрения обиженок, они ж в основном только хайпуют?
Впрочем, что бы там не происходило, возможность такого развития неадекватного поведения обиженок очень вероятна.

-2
Diablonos

А может это фейк для дебилов, или тупорылый пиар? И никто там "громко не кричит" и не "требует что-то запретить " просмотрел все 185 постов под картинкой, и о чудо! Ни одного хейта и SJW активиста

-1