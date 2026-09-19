Состоялся анонс классического анимационного экшена Moylo в духе Cuphead и показ дебютного тизер-трейлера

Независимая студия Bugle Duck официально представила дебютный демонстрационный тизер-трейлер своего первого самостоятельного проекта под названием Moylo. Игра представляет собой двухмерный рисованный экшен, визуальный стиль которого моментально вызывает у игроков прочные ассоциации со знаменитым хардкорным платформером Cuphead. Вся визуальная составляющая новинки создаётся авторами вручную и анимируется покадрово. Разработчики в точности воспроизводят винтажную американскую технику резинового шланга, которая доминировала в мировой мультипликации в 1930-х и 1940-х годах.

Moylo предложит пользователям отправиться в путешествие по мрачной готической вселенной. Сюжетная линия этой сказки расскажет о гибнущем мире, который оказался полностью поглощён зловещей тенью смерти. Главному герою предстоит в одиночку противостоять наступающей тьме, исследуя опасные локации и пытаясь вернуть свет в увядающие земли. Игровой процесс новинки сфокусирован на динамичных и требовательных сражениях в ближнем бою с использованием различного холодного оружия.

Важной частью прохождения, которая также роднит проект с Cuphead, станут интенсивные и ожесточённые битвы с боссами. Каждый уникальный предводитель потребует от игрока индивидуального тактического подхода, заставляя заучивать фазы атак и молниеносно реагировать на изменяющуюся обстановку на арене. Разработчики делают серьёзный акцент на разнообразии игровых ситуаций, чтобы классический двухмерный игровой процесс ощущался максимально интересно.

В настоящий момент производство находится в активной фазе, а точные сроки релиза и полный список целевых платформ будут объявлены авторами позже. Заинтересованные пользователи уже сейчас могут добавить игру в свой личный список желаемого в цифровом магазине Steam.