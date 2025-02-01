Российские разработчики показали геймплей шутера M.O.Z.I. и рассказали про игру

На днях состоялся анонс фантастического хоррор-шутера с элементами выживания и tower defense - M.O.Z.I. от российской инди студии Mihanikus Games.
Авторы описывают игру как смесь «Dead Space + Firewatch». Сюжету в игре уделяется большое внимание, но пока про сюжетную завязку и сам сюжет студия, особо не рассказывает. Пока неизвестно даже, как расшифровывается название игры.
По сюжету игры герои отправляются в опасное путешествие, сопровождая базу-ковчег с особенно ценным грузом. Во время стоянок или движения на героев могут совершаться набеги различных существ или же банд мутантов, которые хотят убить их или забрать перевозимый ценный груз. Именно в эти моменты в геймплее появляются элементы tower defense.
Элементы выживания заключаются в сборе ресурсов для поддержания груза в нужном состоянии и ковчега на ходу и его починки, в случае получения повреждений, при атаках.
Также авторы отмечают, что M.O.Z.I. — это не коридорный шутер, а скорее приключенческое роад-муви с различными видами геймплея вроде метроидвании и immersive sim.
Часть геймплея пройдёт на открытых пространствах, часть — в различного типа комплексах, поселениях и научных базах. Каждая локация содержит что-то уникальное как в геймплейном плане, так и в сюжетном.
Даты выхода у игры пока нет, но её уже можно добавить в вишлист:
Ну что, прикольно. Вспомнился Doom пока смотрел видео (:
тоже про дум подумал, но выглядит сыровато, надо на релизе чекнуть что получится.
выглядит не стыдно.
выглядит пососно. наполнение уровней и графоний даже до устаревшего буллетшторма не дотягивает. видно, что игру делают три студента из готовых ассетов с интернета
Четвёртый Quake напоминает графикой и антуражем.
Выглядит занятно, послежу. Главное чтоб не долгострой с г"вном на выходе.
не плохо напоминает Dead Space от 1 лица
а мне нравиться. графоном может быть не блещет. но время есть доделать. если подвезут сюжет и динамику уж будет лучше онлайн дрочи типа пионера. про всякие смуты я вообще промолчу. это просто если сравнивать с другими российскими разработчиками. вообще надеюсь будет Breathedge только шутер с юмором и хоррором.
Эти жуки и червь вообще не пугают, надо переделать дизайн!
не хочу критиковать Российских разрабов, но как то ощущение игры не из 2025 года
И по мнению разрабов это прикольно? Выглядит как трейлер к игре 2008 года))