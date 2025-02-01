Российские разработчики показали геймплей шутера M.O.Z.I. и рассказали про игру

На днях состоялся анонс фантастического хоррор-шутера с элементами выживания и tower defense - M.O.Z.I. от российской инди студии Mihanikus Games.

Авторы описывают игру как смесь «Dead Space + Firewatch». Сюжету в игре уделяется большое внимание, но пока про сюжетную завязку и сам сюжет студия, особо не рассказывает. Пока неизвестно даже, как расшифровывается название игры.

По сюжету игры герои отправляются в опасное путешествие, сопровождая базу-ковчег с особенно ценным грузом. Во время стоянок или движения на героев могут совершаться набеги различных существ или же банд мутантов, которые хотят убить их или забрать перевозимый ценный груз. Именно в эти моменты в геймплее появляются элементы tower defense.

Элементы выживания заключаются в сборе ресурсов для поддержания груза в нужном состоянии и ковчега на ходу и его починки, в случае получения повреждений, при атаках.

Также авторы отмечают, что M.O.Z.I. — это не коридорный шутер, а скорее приключенческое роад-муви с различными видами геймплея вроде метроидвании и immersive sim.

Часть геймплея пройдёт на открытых пространствах, часть — в различного типа комплексах, поселениях и научных базах. Каждая локация содержит что-то уникальное как в геймплейном плане, так и в сюжетном.

Даты выхода у игры пока нет, но её уже можно добавить в вишлист: