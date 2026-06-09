"Безобидная" карточная игра с тревожными секретами: авторы Mr. Magpie's Harmless Card Game нашли новых издателей

Сюрреалистическая карточная игра Mr. Magpie’s Harmless Card Game от студии Giant Light Studios получила поддержку сразу двух издателей — Behaviour Interactive и Gambit Digital. Вместе компании займутся выпуском проекта на ПК через Steam, хотя точная дата релиза пока остаётся неизвестной.

На первый взгляд игра выглядит как необычный карточный рогалик, однако за её механиками скрывается полноценный корпоративный хоррор. Игрокам предстоит участвовать в странном шоу под руководством улыбчивого кукольного ведущего мистера Магпи, который уверяет, что всё находится под контролем. Чем глубже продвигается игрок, тем очевиднее становится, что за фасадом «безобидного развлечения» скрывается нечто гораздо более тревожное.

Геймплей объединяет элементы Minesweeper, механику «испытай удачу» и построение колоды. Главная задача — зарабатывать деньги и множители, избегая опасных карт JERRY, местоположение которых нужно вычислять по подсказкам. Ошибка может стоить всего раунда, а успех зависит не только от удачи, но и от грамотного анализа ситуации.

Особый интерес вызывает атмосфера проекта. Между партиями игроки смогут исследовать офис компании, находить документы и постепенно раскрывать мрачные тайны организации. Такой подход напоминает лучшие инди-хорроры последних лет, где история подаётся через окружение и детали.

Партнёрство с Behaviour Interactive выглядит логичным шагом. Компания хорошо известна поклонникам жанра благодаря Dead by Daylight и другим хоррор-проектам, поэтому её участие может заметно повысить интерес к игре. Судя по описанию, Mr. Magpie’s Harmless Card Game имеет все шансы стать одним из самых необычных карточных хорроров ближайшего времени, сочетая психологическое давление, риск и чёрный юмор в одной странной корпоративной упаковке.