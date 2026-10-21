Mr Magpie's Harmless Card Game - офисный кошмар, где каждая карта может стать последней

Разработчики Giant Light Studios готовят Mr Magpie’s Harmless Card Game к выходу в начале 2027 года. Это сюрреалистический хоррор-декбилдер, который сочетает механику «Сапёра», карточную стратегию и рискованные азартные решения. Игроки окажутся в жутком офисе мистера Магпая, где ради денег придётся переворачивать карты, разгадывать подсказки и балансировать между жадностью и инстинктом самосохранения. Помимо ПК, игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Главная задача — заработать достаточно денег и продвинуться вверх по корпоративной лестнице, собирая эффективные комбинации и усиливая колоду. Но за каждой картой может скрываться опасность: особенно стоит остерегаться смертоносных JERRY, способных мгновенно завершить забег. Придётся анализировать подсказки, оценивать риски и вовремя решать, когда остановиться, а когда попытаться сорвать ещё больший куш.

Заработанные средства можно потратить на новые карты и мощные бонусы, меняющие ход партии и открывающие возможности для необычных комбинаций. Каждый забег предлагает новые сочетания усилений и угроз, а за мрачной атмосферой офиса скрывается чёрный юмор и всё более абсурдные требования начальства.

Бесплатная демоверсия уже доступна в Steam. Полная версия также появится в Microsoft Store, а в день релиза игру добавят в Xbox Game Pass. Точная дата выхода пока не объявлена, но разработчики ориентируются на начало 2027 года.