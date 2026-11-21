Giant Light Studios назвала сроки выхода Mr Magpie’s Harmless Card Game — сюрреалистичного карточного рогалика с корпоративным хоррором. Ролик демонстрирует поиск опасных карт JERRY, дедукцию в духе «Сапёра», рискованные решения и построение комбинаций.

Игроку предстоит выполнять ежедневные корпоративные нормы под наблюдением мистера Сороки: переворачивать карты, избегать смертельных ловушек и наращивать множители ради прибыли.

В основе игры сочетаются механики push-your-luck, колодостроение и поиск безопасных клеток. Мощные синергии помогут продвигаться по карьерной лестнице в офисном кошмаре.

Игра выйдет на PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2. В Steam уже доступна демоверсия.