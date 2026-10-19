Mr. Records показала, как создавался безумный музыкальный клип The Sausage Blues

Разработчики Mr. Records заглянули за кулисы создания клипа The Sausage Blues, одной из оригинальных композиций игры. Музыка здесь не просто сопровождает приключение, а становится его основой: каждая виниловая пластинка открывает дверь в отдельный мир, вдохновлённый воспоминаниями, эмоциями и фантазией главного героя.

В этих музыкальных путешествиях игрокам предстоит бегать, прыгать, скользить и уворачиваться от препятствий, стараясь двигаться в ритме мелодии. Визуальный стиль уровней меняется вместе с музыкой, превращая каждую композицию в самостоятельное психоделическое приключение. Судя по материалам игры, The Sausage Blues выделяется ярким оформлением и абсурдными деталями, которые отлично подходят её необычному настроению.

Команда Glee-Cheese Studio самостоятельно написала весь саундтрек. В нём найдётся место фанку, прогрессивному року, хип-хопу, электронной и мировой музыке, а также поп-хитам в духе 1980-х. Разнообразие жанров должно сделать музыкальные уровни непохожими друг на друга — от энергичных испытаний до мелодий, затрагивающих более личные темы.

В Mr. Records игроки также будут управлять магазином винила, общаться с посетителями и узнавать их истории. Главный герой Джордж постепенно раскрывает собственные воспоминания, а музыка помогает ему разобраться с прошлым и вновь почувствовать вкус к жизни.

Демоверсия игры уже доступна в Steam. Полный релиз ожидается в первом квартале 2027 года на ПК, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.