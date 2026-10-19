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MR. RECORDS TBA
Адвенчура, Инди, Платформер, Юмор
5.8 5 оценок

Mr. Records показала, как создавался безумный музыкальный клип The Sausage Blues

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Разработчики Mr. Records заглянули за кулисы создания клипа The Sausage Blues, одной из оригинальных композиций игры. Музыка здесь не просто сопровождает приключение, а становится его основой: каждая виниловая пластинка открывает дверь в отдельный мир, вдохновлённый воспоминаниями, эмоциями и фантазией главного героя.

В этих музыкальных путешествиях игрокам предстоит бегать, прыгать, скользить и уворачиваться от препятствий, стараясь двигаться в ритме мелодии. Визуальный стиль уровней меняется вместе с музыкой, превращая каждую композицию в самостоятельное психоделическое приключение. Судя по материалам игры, The Sausage Blues выделяется ярким оформлением и абсурдными деталями, которые отлично подходят её необычному настроению.

Команда Glee-Cheese Studio самостоятельно написала весь саундтрек. В нём найдётся место фанку, прогрессивному року, хип-хопу, электронной и мировой музыке, а также поп-хитам в духе 1980-х. Разнообразие жанров должно сделать музыкальные уровни непохожими друг на друга — от энергичных испытаний до мелодий, затрагивающих более личные темы.

В Mr. Records игроки также будут управлять магазином винила, общаться с посетителями и узнавать их истории. Главный герой Джордж постепенно раскрывает собственные воспоминания, а музыка помогает ему разобраться с прошлым и вновь почувствовать вкус к жизни.

Демоверсия игры уже доступна в Steam. Полный релиз ожидается в первом квартале 2027 года на ПК, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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