Анонсирован экшн-платформер Mr. Run and Jump для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК ©

Издатель Atari и разработчик Graphite Lab анонсировали экшн-платформер Mr. Run and Jump для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, ПК (Steam, Epic Games Store) и Atari VCS. Он стартует 25 июля.

Mr. Run and Jump, настоящий экшн-платформер, отправляет игроков в залитое неоновым светом путешествие, где только быстрые рефлексы и умелое маневрирование окажутся успешными в борьбе с коварными врагами и множеством жестоких испытаний. Опасно выходить на улицу, особенно когда вы исследуете Цветные Царства, где Мистер Беги и Прыгай должен отправиться в стремительное флуоресцентное приключение, чтобы победить ужасную Пустоту и найти свою пропавшую собаку Прыжок.

Mr. Run and Jump отличается точным управлением, плавным игровым процессом и плавным дизайном уровней, что делает его мечтой спидраннера. Бегайте, прыгайте, мчитесь и перекатывайтесь в труднодоступные места, чтобы найти предметы коллекционирования, или измените уровень сложности с помощью Dynamic Assistance, чтобы насладиться более доступным игровым процессом, когда опасность, вызывающая сердцебиение, снижена на пару ступеней.